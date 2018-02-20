Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко предложил ввести ограничение на современные песни
Известный российский продюсер группы «Иванушки» Игорь Матвиенко на очередном собрании руководства Роскомнадзора, председателем которого он является, предложил ввести ограничения в современные музыкальные течения. Он считает, что значительная часть нынешних треков основана на восхвалении секса, наркотических средств и гламурной жизни, а это оказывает неблаготворное воздействие на молодежь.
Зачастую родители не придают значения тому, чем увлекаются их дети. Матвиенко сам является отцом пятерых подростков, поэтому призывает ввести меры по борьбе с определенными музыкальными жанрами. Примечательно, что в Китае уже существует запрет на музыку в стиле хип-хоп.
Зачастую родители не придают значения тому, чем увлекаются их дети. Матвиенко сам является отцом пятерых подростков, поэтому призывает ввести меры по борьбе с определенными музыкальными жанрами. Примечательно, что в Китае уже существует запрет на музыку в стиле хип-хоп.
Автор: Богданова Ярослава