Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds хотят снять фильм по популярной игре
Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжают рассказывать общественности о дальнейшем развитии проекта. Недавно команда намекнула, что будет снята экранизация на самый популярный в 2017 году многопользовательский шутер.
Как рассказали авторы проекта, существуют планы по превращению PUBG во всемирную медиафраншизу, основанную на гейме. В частности, разработчики делают ставку на кино, киберспорт, анимацию и мультфильмы.
В 2017 году PlayerUnknown’s Battlegrounds признана самым популярным шуттером, его приобрели свыше 30 миллионов пользователей. Он представляет собой многопользовательскую онлайн-игру, сделанную в жанре королевской битвы.
Как рассказали авторы проекта, существуют планы по превращению PUBG во всемирную медиафраншизу, основанную на гейме. В частности, разработчики делают ставку на кино, киберспорт, анимацию и мультфильмы.
В 2017 году PlayerUnknown’s Battlegrounds признана самым популярным шуттером, его приобрели свыше 30 миллионов пользователей. Он представляет собой многопользовательскую онлайн-игру, сделанную в жанре королевской битвы.
Автор: Валерия Орлова