Россиянка купила дом многодетной семье из Казахстана
Россиянка купила для многодетной семьи из Уральска (Казахстан) просторный дом. Сведения появились в СМИ.
28-летняя женщина с супругом и 6 детьми ютились в крохотном дачном домике, временно предоставленном знакомым пары, живущей на пособие в 70 тыс. тенге. Семья встала в очередь на жилье, но, когда она подойдет, никто предсказать не может.
«Наша спасительница, пожелавшая не называть имя, узнала о проблеме из интернета. При поиске жилья она руководствовалось одним требованием – наличием удобств. Дом куплен за 6 млн тенге, продать его мы не сможем, так как право собственности поделено и на детей», - рассказала многодетная мать.
Глава семейства благодарен россиянке, подарившей им возможность жить в нормальных условиях и не болеть от холода. Летом на приусадебном участке взрослые разобьют огород.
Ранее многодетная семья из Ставрополья заселилась в дом с трупом.
28-летняя женщина с супругом и 6 детьми ютились в крохотном дачном домике, временно предоставленном знакомым пары, живущей на пособие в 70 тыс. тенге. Семья встала в очередь на жилье, но, когда она подойдет, никто предсказать не может.
«Наша спасительница, пожелавшая не называть имя, узнала о проблеме из интернета. При поиске жилья она руководствовалось одним требованием – наличием удобств. Дом куплен за 6 млн тенге, продать его мы не сможем, так как право собственности поделено и на детей», - рассказала многодетная мать.
Глава семейства благодарен россиянке, подарившей им возможность жить в нормальных условиях и не болеть от холода. Летом на приусадебном участке взрослые разобьют огород.
Ранее многодетная семья из Ставрополья заселилась в дом с трупом.
Автор: Джанабилова Татьяна П