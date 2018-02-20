Ростуризм ожидает увеличения выездного турпотока на 5-10% в 2018 году
Ростуризм, согласно составленному прогнозу, предполагает увеличение количества граждан РФ, выезжающих на отдых за рубеж. По информации организации, рост в данном сегменте рынка может составить на протяжении 2018 года 5-10%.
Положительный сдвиг произойдет на фоне стабилизации рубля к ведущим иностранным валютам, считают в Федеральном агентстве по туризму. Это произойдёт в рамках разработанного проекта концепции развития туризма в РФ. Предполагается выделение субсидий для лизинга автобусов, морских и речных судов, запланированы денежные средства для туроператоров.
Олег Сафонов, глава организации, в ходе своего выступления на Четвёртом международном форуме «Открытый Крым», заявил что в выездном сегменте ожидают рост в связи с открытием авиалиний на Египет. В сегменте въездного потока произойдёт увеличение показателей в основном за счёт мирового чемпионата по футболу в России.
Субсидии будут выделены игрокам рынка, непосредственно участвующих в создании турпродукта, подчеркнул глава ведомства. В настоящее время проходит активная продажа билетов на мундиаль, Ростуризм отмечает большой спрос на них.
Положительный сдвиг произойдет на фоне стабилизации рубля к ведущим иностранным валютам, считают в Федеральном агентстве по туризму. Это произойдёт в рамках разработанного проекта концепции развития туризма в РФ. Предполагается выделение субсидий для лизинга автобусов, морских и речных судов, запланированы денежные средства для туроператоров.
Олег Сафонов, глава организации, в ходе своего выступления на Четвёртом международном форуме «Открытый Крым», заявил что в выездном сегменте ожидают рост в связи с открытием авиалиний на Египет. В сегменте въездного потока произойдёт увеличение показателей в основном за счёт мирового чемпионата по футболу в России.
Субсидии будут выделены игрокам рынка, непосредственно участвующих в создании турпродукта, подчеркнул глава ведомства. В настоящее время проходит активная продажа билетов на мундиаль, Ростуризм отмечает большой спрос на них.
Автор: Семен Зайцев