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Ученые выяснили время происхождения первых растений на Земле
Ученые-палеонтологи из Великобритании выяснили время происхождения первых растений на Земле. Так, оказалось, что они появились около 500 млн лет назад.

Ученые выяснили время происхождения первых растений на Земле


«Достаточно трудно переоценить роль растений для климата Земли. Они обеспечивали эрозию почвы, в ощутимой мере повышали присутствие в воздухе парниковых газов. Однако само время их появления нам точно известно не было, до этого момента», - пояснила эксперт Дженнифер Моррис.

До недавнего времени было принято относить время появления первых растущих на суше растений к 400 миллионам лет назад, однако не так давно были найдены фрагменты грибов, чей срок обитания относится к показателю в 450 млн лет назад, что явно опровергает первоначальную версию о растениях. Таким образом, после детального исследования огромного количества окаменелостей, исследователи пришли к выводам о более раннем появлении первых растений

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 18:05
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