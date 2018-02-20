Вирус в DLC известного авиасимулятора воровал пароли
Flight Simulator X - авиасимулятор, где возможность играть современными моделями самолетов, реализована с помощью загрузки платного контента (DLC). Выяснилось, что в игровую модель современного Airbus A320 разработчики из компании Flight Sim Labs встроили вирус, который в ходе игры воровал пароли пользователей.
В базовой версии компьютерной игры-авиасимулятора Flight Simulator X доступны лишь сильно устаревшие, утратившие актуальность самолеты. Чтобы управлять современным авиалайнером пользователям необходимо скачивать платный DLC с моделями интересующих их самолетов. Компания Flight Sim Labs является основным поставщиком игровых модов для Flight Simulator X. Оказалось, что в предлагаемом ею за 100$ платном контенте, позволяющем управлять Airbus A320, есть встроенный разработчиками вирус. Во время игры троянская программа воровала пароли пользователя из браузера Chrome и передавала их в офис Flight Sim Labs.
Когда разгорелся скандал, представители компании заявили, что троянская программа test.exe из DLC современного аэробуса служит для выявления незаконных скачиваний мода и борьбы с пиратством.
В базовой версии компьютерной игры-авиасимулятора Flight Simulator X доступны лишь сильно устаревшие, утратившие актуальность самолеты. Чтобы управлять современным авиалайнером пользователям необходимо скачивать платный DLC с моделями интересующих их самолетов. Компания Flight Sim Labs является основным поставщиком игровых модов для Flight Simulator X. Оказалось, что в предлагаемом ею за 100$ платном контенте, позволяющем управлять Airbus A320, есть встроенный разработчиками вирус. Во время игры троянская программа воровала пароли пользователя из браузера Chrome и передавала их в офис Flight Sim Labs.
Когда разгорелся скандал, представители компании заявили, что троянская программа test.exe из DLC современного аэробуса служит для выявления незаконных скачиваний мода и борьбы с пиратством.
Автор: Артемов Сергей