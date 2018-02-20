«Любимые курочки»: Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко отметил 16-летие
18 февраля сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип отметил 16-летие в окружении «любимых курочек». Соответствующий пост звездная мама разместила в микроблоге Instagram.
Певица показала фанатам снимок, сделанный на вечеринке. Для праздника, проходившего во Флориде, мама и бабушка Архипа выбрали красные молодежные наряды. Подросток вырос красивым и статным, взяв от родителей лучшее.
Подписчики Королевой остались недовольны организацией праздника, в очередной раз обвинив артистку в отсутствии вкуса, который никак не увязывается с титулом «самая эпатажная пара России», который чета удерживает несколько лет подряд. Многим не понравилось чрезмерно короткое платье звезды, больше подходящее для подростка, нежели для зрелой женщины.
Ранее Королева показала неудачное фото в мехах.
Певица показала фанатам снимок, сделанный на вечеринке. Для праздника, проходившего во Флориде, мама и бабушка Архипа выбрали красные молодежные наряды. Подросток вырос красивым и статным, взяв от родителей лучшее.
Подписчики Королевой остались недовольны организацией праздника, в очередной раз обвинив артистку в отсутствии вкуса, который никак не увязывается с титулом «самая эпатажная пара России», который чета удерживает несколько лет подряд. Многим не понравилось чрезмерно короткое платье звезды, больше подходящее для подростка, нежели для зрелой женщины.
Ранее Королева показала неудачное фото в мехах.
Автор: Джанабилова Татьяна П