Ляйсан Утяшева выложила в соцсеть общий с бабушкой снимок с Башкирии
Известная российская спортсменка и ведущая Ляйсан Утяшева недавно выложила фото на свою страничку в Instagram, на котором изображены она с бабушкой. Под снимком знаменитость уточнила, что «приехала любимая нанаюшка».
Утяшева с бабушкой вместе провели досуг дома, отметив приезд. Знаменитость является уроженкой села Раевский с 1985 года. Еще маленькой Ляйсан Утяшева с родителями уехала в Волгоград, оставив дедушку с бабушкой в Башкирии. Теледива старается ежегодно навещать родину и не редко зовет своих родных в столицу.
Утяшева с бабушкой вместе провели досуг дома, отметив приезд. Знаменитость является уроженкой села Раевский с 1985 года. Еще маленькой Ляйсан Утяшева с родителями уехала в Волгоград, оставив дедушку с бабушкой в Башкирии. Теледива старается ежегодно навещать родину и не редко зовет своих родных в столицу.
Автор: Богданова Ярослава