Ученые: «Прыгающие гены» помогли вампирам привыкнуть к кровавой диете
Международные ученые доказали, что «прыгающие гены» помогли летучим мышам-вампирам привыкнуть к кровавой диете. Материалы исследования появились на страницах тематического издания.
Группа исследователей, возглавляемая Мари Зепедой Мендосой из университета Копенгагена, попыталась узнать, что заставило млекопитающих сменить привычную пищу и перейти на кровь. Для этого эксперты упорядочили кишечных микробиомов и последовательность генов. Оказалось, что в ДНК летучих мышей, ответственных за метаболизм витаминов и жиров, преобладают транспозоны или «прыгающие гены», позволяющие им без вреда для здоровья пить кровь.
В желудке ученые нашли бактерии, обладающие генами, препятствующими свертыванию крови и, соответственно, улучшающими пищеварительную систему.
Ранее ученые обвинили гены насекомых в алкоголизме людей.
Группа исследователей, возглавляемая Мари Зепедой Мендосой из университета Копенгагена, попыталась узнать, что заставило млекопитающих сменить привычную пищу и перейти на кровь. Для этого эксперты упорядочили кишечных микробиомов и последовательность генов. Оказалось, что в ДНК летучих мышей, ответственных за метаболизм витаминов и жиров, преобладают транспозоны или «прыгающие гены», позволяющие им без вреда для здоровья пить кровь.
В желудке ученые нашли бактерии, обладающие генами, препятствующими свертыванию крови и, соответственно, улучшающими пищеварительную систему.
Ранее ученые обвинили гены насекомых в алкоголизме людей.
Автор: Джанабилова Татьяна П