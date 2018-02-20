Киркоров встал на защиту Галкина после нападок Харламова
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал Максима Галкина после нападок Гарика Харламова. В своем профиле в социальной сети Instagram артист обнародовал ролик, где опробовал методику из передачи «Звезды под гипнозом», где спародировал Ису Багирова. Он обозначил, как относится к развлекательной программе.
На данный момент Киркоров находится на гастролях. Недавно певец выступал в Новом Уренгое. После одного из концертов артист решил снять забавный видеоролик, в котором якобы мановениями рук крутит шар. Киркоров обратился к Максиму Галкину и заявил, что уже третью программу подряд находится под впечатлением от увиденного.
Журналисты сразу предположили, что так он решил поддержать нынешнего супруга Алла Пугачевой. На минувших выходных Гарик Харламов негативно высказался о проекте, ведущим которого является Максим Галкин. Одному из изданий шоумен ответил, что не хотел задеть так называемую душевную организацию резидента Comedy Club.
Харламов не стал раздувать конфликт, написав лишь то, что, судя по числу комментариев под его постом, он не уникален в своем мнении. Рейтинги шоу Comedy Club остались прежними. Артист добавил, что, видимо, аудитория не поддалась гипнозу.
На данный момент Киркоров находится на гастролях. Недавно певец выступал в Новом Уренгое. После одного из концертов артист решил снять забавный видеоролик, в котором якобы мановениями рук крутит шар. Киркоров обратился к Максиму Галкину и заявил, что уже третью программу подряд находится под впечатлением от увиденного.
Журналисты сразу предположили, что так он решил поддержать нынешнего супруга Алла Пугачевой. На минувших выходных Гарик Харламов негативно высказался о проекте, ведущим которого является Максим Галкин. Одному из изданий шоумен ответил, что не хотел задеть так называемую душевную организацию резидента Comedy Club.
Харламов не стал раздувать конфликт, написав лишь то, что, судя по числу комментариев под его постом, он не уникален в своем мнении. Рейтинги шоу Comedy Club остались прежними. Артист добавил, что, видимо, аудитория не поддалась гипнозу.
Автор: Валерия Орлова