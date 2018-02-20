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Минфин РФ выбрал 46 банков для выдачи ипотеки под 6% семьям с детьми
Минфин РФ выбрал 46 банков для заключения договоров по ипотечным продуктам для семей с детьми по ставке 6% на основе программы льготного кредитования. Льготное субсидирование одобрено кредитно-финансовыми организациями, ранее подавшим заявки.

Минфин РФ выбрал 46 банков для выдачи ипотеки под 6% семьям с детьми

На основании постановления российского правительства утверждены необходимые лимитные средства, предназначенные для выдачи кредитов семьям, имеющих детей, они составляют 600 млрд рублей. Приказом Министерства финансов РФ, денежные ресурсы распределены между АИЖК и заинтересованными коммерческими банками соответственно поданным заявкам.

Отмечено, что самую крупную долю получили Сбербанк (320,8 млрд руб.), ВТБ (200 млрд руб.), а также Абсолют Банк (46,6 млрд руб.). В январе кабинет министров утвердил новые правила, регулирующие режим предоставления субсидий. Средства направляются на возмещение недополученных доходов в сегменте банковских ипотечных продуктов семьям, имеющих двух или трёх детей.

Эксперты прогнозируют снижение ипотечной ставки до 8,5% в России на протяжении 2018 года в базовом сегменте. Предполагается рост спроса среди потребителей на первичном рынке недвижимости.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:35
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