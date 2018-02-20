Продолжение популярного сиквела This Is the Police выйдет в 2018 году
Продолжение популярного сиквела This Is the Police выйдет на игровых консолях и ПК в 2018 году. О дебюте долгожданной игры рассказали разработчики.
Игра о коррумпированных полицейских сохранит механику первой части и получит немного новых элементов и персонажей, бросающих вызовы криминальному миру, бесчинствующему в маленьком городке на территории США.
Игра анонсирована, но точной даты запуска разработчики не сообщили. Сиквел смогут пройти пользователи Switch, Xbox One, PS4, ПК.
Игра о коррумпированных полицейских сохранит механику первой части и получит немного новых элементов и персонажей, бросающих вызовы криминальному миру, бесчинствующему в маленьком городке на территории США.
Игра анонсирована, но точной даты запуска разработчики не сообщили. Сиквел смогут пройти пользователи Switch, Xbox One, PS4, ПК.
Автор: Джанабилова Татьяна П