На Kickstarter собирают средства на новый вид велосипеда
В рамках нового проекта создается велосипед, педали которого находятся на переднем колесе. Для сборки данного двухколесного транспортного средства специалисты использовали ЧПУ. Детали о велосипеде представлены на платформе Kickstarter.
Авторы проекта хотят, чтобы велосипедная экосистема имела больше экспериментов и была оригинальной. В частности, люди не только потребляют, но и могут создавать что-то новое. Оригинальный мобиль получил название ModelT. Он поступит в продажу с полным руководством, где будет написано и о том, как самостоятельно перестроить двигатель. У обладателя появится возможность сделать его снегоочистителем, трактором и даже генератор.
Привод «criss cross» использует стандартные детали для велосипедов, но по-новому, это делает компактной его коробкой передач без дорогостоящих затрат. Новинка представляет собой действительно набор деталей. С помощью специально разработанного онлайн-учебника покупатель сможет попробовать самостоятельного осуществить весь процесс сборки.
Авторы проекта хотят, чтобы велосипедная экосистема имела больше экспериментов и была оригинальной. В частности, люди не только потребляют, но и могут создавать что-то новое. Оригинальный мобиль получил название ModelT. Он поступит в продажу с полным руководством, где будет написано и о том, как самостоятельно перестроить двигатель. У обладателя появится возможность сделать его снегоочистителем, трактором и даже генератор.
Привод «criss cross» использует стандартные детали для велосипедов, но по-новому, это делает компактной его коробкой передач без дорогостоящих затрат. Новинка представляет собой действительно набор деталей. С помощью специально разработанного онлайн-учебника покупатель сможет попробовать самостоятельного осуществить весь процесс сборки.
Автор: Валерия Орлова