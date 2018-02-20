На Kickstarter собирают средства на "умный" душ
На портале Kickstarter собирают средства на "умный" душ, способный экономить воду и поддерживать идеальную температуру. Изобретение получило название Livin Shower.
Livin Shower - это новый тип управления потоками жидкости, позволяющий начать водные процедуры с нажатия одной кнопки или голосовой командой для Google Home. Новый душ сочетает в себе технологию программного обеспечения с элегантным оборудованием.
С первого дня применения Livin Shower экономит воду, автоматически приостанавливая поток, как только температура достигает установленных показателей. В год система экономит до 1875 галлонов или 30 тыс. стаканов.
Во время душа пользователь может включить музыкальные приложения Spotify или Apple Music, имя полный контроль над плей-листом. Livin Shower сохраняет данные о десяти членах семьи, включая каждому индивидуальные настройки. Сборка занимает всего 15 минут и не требует особых навыков.
Ранее россияне начали сбор денег на создание игры.
Livin Shower - это новый тип управления потоками жидкости, позволяющий начать водные процедуры с нажатия одной кнопки или голосовой командой для Google Home. Новый душ сочетает в себе технологию программного обеспечения с элегантным оборудованием.
С первого дня применения Livin Shower экономит воду, автоматически приостанавливая поток, как только температура достигает установленных показателей. В год система экономит до 1875 галлонов или 30 тыс. стаканов.
Во время душа пользователь может включить музыкальные приложения Spotify или Apple Music, имя полный контроль над плей-листом. Livin Shower сохраняет данные о десяти членах семьи, включая каждому индивидуальные настройки. Сборка занимает всего 15 минут и не требует особых навыков.
Ранее россияне начали сбор денег на создание игры.
Автор: Джанабилова Татьяна П