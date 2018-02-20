Раскрыты секреты технологии строительства египетских пирамид
У пирамид Гизы стены расположены четко вдоль воображаемых линий сторон света, что до сих пор вызывает удивление и недоумение ученых, бьющихся над разгадкой тайн строительства древних сооружений. Свое объяснение данному феномену предложил американский археолог, сделавший предположение, что такого уникального положения стен древним египтянам удалось добиться путем отслеживания теней от гномона в день осеннего равноденствия.
Стороны знаменитой пирамиды Хеопса и прочих древних построек в Гизе удивительным образом образуют угол в 90 градусов и соответствуют углу между воображаемыми прямыми, проведенным с севера на юг и с запада на восток, причем всего 0,066 градуса составляет погрешность от идеального прямого угла. Ученые выдвигали множество версий по поводу того, каким образом древним строителям Египта удалось достигнуть таких результатов. Предположительно, египтяне использовали свои астрономические знания и выполняли измерения, отслеживая Полярную звезду на ночном небе, либо расположение солнечной тени на земной поверхности.
Американский ученый-археолог выдвинул предположение, что строители пирамид для выравнивания стен сооружений следили за тенью, отбрасываемой гномоном (вертикальным предметом) в день осеннего равноденствия. 22 сентября исследователь провел серию опытов, наблюдая за передвижением тени от гномона по мере движения Солнца с востока на запад, и начертил гладкую кривую, отмечая положение кончика тени через равные временные интервалы. Оказалось, что точки пересечения полученной кривой с проведенным вокруг гномона кругом принадлежат прямой запад-восток, а ее погрешность получилась весьма незначительна и сравнима с отклонениями стен, построенных древними египтянами.
Стороны знаменитой пирамиды Хеопса и прочих древних построек в Гизе удивительным образом образуют угол в 90 градусов и соответствуют углу между воображаемыми прямыми, проведенным с севера на юг и с запада на восток, причем всего 0,066 градуса составляет погрешность от идеального прямого угла. Ученые выдвигали множество версий по поводу того, каким образом древним строителям Египта удалось достигнуть таких результатов. Предположительно, египтяне использовали свои астрономические знания и выполняли измерения, отслеживая Полярную звезду на ночном небе, либо расположение солнечной тени на земной поверхности.
Американский ученый-археолог выдвинул предположение, что строители пирамид для выравнивания стен сооружений следили за тенью, отбрасываемой гномоном (вертикальным предметом) в день осеннего равноденствия. 22 сентября исследователь провел серию опытов, наблюдая за передвижением тени от гномона по мере движения Солнца с востока на запад, и начертил гладкую кривую, отмечая положение кончика тени через равные временные интервалы. Оказалось, что точки пересечения полученной кривой с проведенным вокруг гномона кругом принадлежат прямой запад-восток, а ее погрешность получилась весьма незначительна и сравнима с отклонениями стен, построенных древними египтянами.
Автор: Артемов Сергей