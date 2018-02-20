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Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта
Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта. Исследования проводились специалистами Университета Джорджтауна.

Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта


«Нам удалось выяснить, как мозг перенесших инсульт младенцев умеет приспосабливаться к использованию для генерирования речи других своих частей. Полученные нами данные помогут в реабилитации после инсульта», - отметили ученые.

Согласно предварительным оценкам, приблизительно один ребёнок из четырех тысяч переносит инсульт либо незадолго до своего появления на свет или буквально сразу после этого. В то же время, регенеративные функции развивающегося детского организма позволяют малышу полностью восстанавливаться, чего нельзя сказать относительно более взрослых пациентов.

Исследование проводилось с людьми возрастных пределов 12-25 лет, которые перенесли инсульт в младенческом возрасте. Было установлено, что мозг продемонстрировал способность к самостоятельному делегированию некоторых функций своим определенным частям, в зависимости от серьезности повреждений.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 22:00
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