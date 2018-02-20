Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта
Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта. Исследования проводились специалистами Университета Джорджтауна.
«Нам удалось выяснить, как мозг перенесших инсульт младенцев умеет приспосабливаться к использованию для генерирования речи других своих частей. Полученные нами данные помогут в реабилитации после инсульта», - отметили ученые.
Согласно предварительным оценкам, приблизительно один ребёнок из четырех тысяч переносит инсульт либо незадолго до своего появления на свет или буквально сразу после этого. В то же время, регенеративные функции развивающегося детского организма позволяют малышу полностью восстанавливаться, чего нельзя сказать относительно более взрослых пациентов.
Исследование проводилось с людьми возрастных пределов 12-25 лет, которые перенесли инсульт в младенческом возрасте. Было установлено, что мозг продемонстрировал способность к самостоятельному делегированию некоторых функций своим определенным частям, в зависимости от серьезности повреждений.
«Нам удалось выяснить, как мозг перенесших инсульт младенцев умеет приспосабливаться к использованию для генерирования речи других своих частей. Полученные нами данные помогут в реабилитации после инсульта», - отметили ученые.
Согласно предварительным оценкам, приблизительно один ребёнок из четырех тысяч переносит инсульт либо незадолго до своего появления на свет или буквально сразу после этого. В то же время, регенеративные функции развивающегося детского организма позволяют малышу полностью восстанавливаться, чего нельзя сказать относительно более взрослых пациентов.
Исследование проводилось с людьми возрастных пределов 12-25 лет, которые перенесли инсульт в младенческом возрасте. Было установлено, что мозг продемонстрировал способность к самостоятельному делегированию некоторых функций своим определенным частям, в зависимости от серьезности повреждений.
Автор: Сёмина Виктория