В Москве инструктор тира случайно едва не убил ребенка выстрелом в лоб
В Москве инструктор тира по неосторожности едва не убил ребенка выстрелом в лоб из пневматического оружия. Инцидент прокомментировала пресс-служба МВД.
Сообщается, ребенок пришел в тир с отцом и подошел к стойке для стрельбы, чтобы лучше рассмотреть процесс. В этот момент пуля от травматического пистолета попала ему в лоб. Пострадавший находится в сознании и передан в руки медиков. Следователи, выехавшие на место происшествия, проводят проверку. Процессуальное решение будет вынесено позднее.
Ранее в столице водитель начал стрельбу на МКАД.
Сообщается, ребенок пришел в тир с отцом и подошел к стойке для стрельбы, чтобы лучше рассмотреть процесс. В этот момент пуля от травматического пистолета попала ему в лоб. Пострадавший находится в сознании и передан в руки медиков. Следователи, выехавшие на место происшествия, проводят проверку. Процессуальное решение будет вынесено позднее.
Ранее в столице водитель начал стрельбу на МКАД.
Автор: Джанабилова Татьяна П