Эксперты назвали самые необычные проекты транспорта будущего
Эксперты назвали наиболее необычные проекты, в рамках которых создается транспорт будущего. В частности, человечество ожидают самолеты без иллюминаторов, такси, работающие на подводных крыльях, космические поезда, а также много другое.
Специалисты уже давно работают над водным такси Sea Bubbles, которое поможет разгрузить сухопутные транспортные магистрали больших городов. Вместимость плавательных судов составит примерно пять человек. Их будут перевозить между станциями для посадки. Планируется, что водное такси станет двигаться с максимальной скоростью 30 километров в час. Прототип транспортного средства мир увидел летом прошлого года.
Поезда в будущем станут курсировать даже за пределами Земли. Концептом такого транспортного средства выступает Solar Express. Соответствующий поезд будет создан для обеспечения сообщения между Землей и колонией на Луне или же Марсе.
Не менее впечатляющие новшества ждут авиаперевозки. Сотрудники агентства Technicon Design презентовали проект «безоконного» авиалайнера IXION. Стены борта будут сложены из мало потребляющих огромных экранов. На первый взгляд фюзеляж без окон смотрится не очень красиво, но такое решение являются надежным и бюджетным.
Специалисты уже давно работают над водным такси Sea Bubbles, которое поможет разгрузить сухопутные транспортные магистрали больших городов. Вместимость плавательных судов составит примерно пять человек. Их будут перевозить между станциями для посадки. Планируется, что водное такси станет двигаться с максимальной скоростью 30 километров в час. Прототип транспортного средства мир увидел летом прошлого года.
Поезда в будущем станут курсировать даже за пределами Земли. Концептом такого транспортного средства выступает Solar Express. Соответствующий поезд будет создан для обеспечения сообщения между Землей и колонией на Луне или же Марсе.
Не менее впечатляющие новшества ждут авиаперевозки. Сотрудники агентства Technicon Design презентовали проект «безоконного» авиалайнера IXION. Стены борта будут сложены из мало потребляющих огромных экранов. На первый взгляд фюзеляж без окон смотрится не очень красиво, но такое решение являются надежным и бюджетным.
Автор: Валерия Орлова