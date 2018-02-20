Британский сноубордист сумел установить рекорд по скорости благодаря Maserati Levante
Спортсмен-экстремал из Британии Джейми Барроу сумел установить мировой рекорд проехав на сноуборде со скоростью практически 152 км/ч, будучи привязанным к итальянскому внедорожнику Maserati Levante S-класса. Также отмечено, что прежнее скоростное достижение на буксированной доске относится к рекорду Барроу, но скорость составила лишь 99,1 км/ч.
Новый рекордный заезд состоялся на швейцарском озере Санкт-Мориц. Для установления достижения был задействован кроссовер Maserati Levante, оснащенный бензиновым двигателем объемом в 3,0 литра с двумя спаренными турбинами мощностью 430 л.с. Во избежание скольжения по льду на автомобиль установили покрышки с шипами марки Pirelli Scorpion Winter.
На заезде присутствовали официальные представители Книги рекордов Гиннеса, зафиксировавшие две скорости заезда на дистанции в 900 метров. Результаты первого показали разгон сноубордиста до 151,57 км/ч, а следующий заезд продемонстрировал меньший результат в 147,72 км/ч. Поэтому специалисты решили оставить среднюю отметку в 149,65 км/ч.
Новый рекордный заезд состоялся на швейцарском озере Санкт-Мориц. Для установления достижения был задействован кроссовер Maserati Levante, оснащенный бензиновым двигателем объемом в 3,0 литра с двумя спаренными турбинами мощностью 430 л.с. Во избежание скольжения по льду на автомобиль установили покрышки с шипами марки Pirelli Scorpion Winter.
На заезде присутствовали официальные представители Книги рекордов Гиннеса, зафиксировавшие две скорости заезда на дистанции в 900 метров. Результаты первого показали разгон сноубордиста до 151,57 км/ч, а следующий заезд продемонстрировал меньший результат в 147,72 км/ч. Поэтому специалисты решили оставить среднюю отметку в 149,65 км/ч.
Автор: Богданова Ярослава