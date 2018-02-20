Alfa Romeo Sauber представила болид 2018 года с мотором Ferrari
Болид Formula I команды Alfa Romeo изменился, он стал красно-белым, в ходе подготовки сезона 2018 года машину укомплектовали мотором Ferrari новой спецификации. В 2017 году использовалась устаревшая версия агрегата 2016 года.
Новую раскраску корпуса болида анонсировали в декабре 2017 года, в день презентации команда назвала несколько спонсоров и деловых партнеров. После нескольких лет в роли явных аутсайдеров в «конюшне» Sauber рассчитывают на прогресс в предстоящем сезоне. Речь идёт о возвращении итальянского бренда в королевские гонки, хоть и в номинальном качестве, считают эксперты. Также как и у Haas, Williams и Red Bull Racing (филиал команды Honda), презентация состоялась в онлайн-режиме, команда опубликовала компьютерные изображения болида C37. Швейцарская Sauber объявила о спонсорском и техническом партнерстве с итальянской Alfa Romeo.
Команда, 1,5 года назад находившаяся на грани банкротства, заключила соглашение с производителем часов Richard Mille, поставщиком спортивной одежды Kappa и производителем солнцезащитных очков Carrera. Ранее в Сети представили видеоролик с самыми опасными моментами 2017 годав Нюрбургринге.
Новую раскраску корпуса болида анонсировали в декабре 2017 года, в день презентации команда назвала несколько спонсоров и деловых партнеров. После нескольких лет в роли явных аутсайдеров в «конюшне» Sauber рассчитывают на прогресс в предстоящем сезоне. Речь идёт о возвращении итальянского бренда в королевские гонки, хоть и в номинальном качестве, считают эксперты. Также как и у Haas, Williams и Red Bull Racing (филиал команды Honda), презентация состоялась в онлайн-режиме, команда опубликовала компьютерные изображения болида C37. Швейцарская Sauber объявила о спонсорском и техническом партнерстве с итальянской Alfa Romeo.
Команда, 1,5 года назад находившаяся на грани банкротства, заключила соглашение с производителем часов Richard Mille, поставщиком спортивной одежды Kappa и производителем солнцезащитных очков Carrera. Ранее в Сети представили видеоролик с самыми опасными моментами 2017 годав Нюрбургринге.
Автор: Семен Зайцев