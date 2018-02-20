МВД РФ вновь опровергло информацию о защитных шлемах для водителей автомобилей
МВД РФ вновь опровергло информацию о приказе, обязывающем водителей во время движения надевать защитный шлем в случае отсутствия в автомобиле подушек безопасности. Официальный представитель ведомства Ирина Волк прокомментировали слухи, распространяемые пользователями соцсетей.
31 марта 2017 года в Сети впервые появились данные о странном нормативно-правовом акте, меняющим правила дорожного движения. Министерство выступило с опровержением, но спустя почти год слухи вновь взбудоражили водителей.
«Мы повторно говорим, что данная информация ложная. Министерство не вводило поправки в действующие ПДД», - отметила Волк.
Ранее МВД разъяснило новые правила вывоза детей за границу.
31 марта 2017 года в Сети впервые появились данные о странном нормативно-правовом акте, меняющим правила дорожного движения. Министерство выступило с опровержением, но спустя почти год слухи вновь взбудоражили водителей.
«Мы повторно говорим, что данная информация ложная. Министерство не вводило поправки в действующие ПДД», - отметила Волк.
Ранее МВД разъяснило новые правила вывоза детей за границу.
Автор: Джанабилова Татьяна П