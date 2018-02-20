Медиум из Испании обещает весной апокалиптические события
Испанская ясновидящая Azumy Caravaca, которая утверждает, что она является медиумом, обнародовала глобальный прогноз, который шокировал не только подписчиков, но и всех пользователей интернета. Специалист считает, что весной 2018 года стоит ждать наступления апокалипсиса.
Ясновидящая из Испании предсказала два страшных торнадо, большой пожар в лесах Северной Калифорнии. К слову, один из ураганов разрушит целый город, находящийся в Китае.
По словам предсказательницы, по всему миру начнется волна массовых арестов педофилов и тех, кто занимается торговлей органами. Также очень скоро один за другим умрут пять высокопоставленных политиков.
В Мексике произойдет землетрясение, которое уничтожит почти всё государство. Аналогичное природное явление случится и в Тихом океане, оно накроет Японию и смоет часть побережья Китая. Подобное землетрясение произойдет и в Европе, в результате него под землей окажутся Франция, Германия, Рим и Испания. Самой сильной будет третья волна подземных толчков, которая уничтожит Штаты.
После первого землетрясения по всему миру станут фиксироваться социальные беспорядки.
Ясновидящая из Испании предсказала два страшных торнадо, большой пожар в лесах Северной Калифорнии. К слову, один из ураганов разрушит целый город, находящийся в Китае.
По словам предсказательницы, по всему миру начнется волна массовых арестов педофилов и тех, кто занимается торговлей органами. Также очень скоро один за другим умрут пять высокопоставленных политиков.
В Мексике произойдет землетрясение, которое уничтожит почти всё государство. Аналогичное природное явление случится и в Тихом океане, оно накроет Японию и смоет часть побережья Китая. Подобное землетрясение произойдет и в Европе, в результате него под землей окажутся Франция, Германия, Рим и Испания. Самой сильной будет третья волна подземных толчков, которая уничтожит Штаты.
После первого землетрясения по всему миру станут фиксироваться социальные беспорядки.
Автор: Валерия Орлова