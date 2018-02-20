Планетологи: Через 20 лет на Юпитере исчезнет шторм Большое красное пятно
Планетологи рассказали, что через 20 лет на Юпитере исчезнет шторм Большое красное пятно (GRS), представляющее закрученную бурю, сформировавшуюся в 1600-х годах. Материалы исследования появились в профильном издании.
Юпитер по праву можно назвать самым красивым космическим объектом с закрученными грозовыми облаками. Гигант одновременно впечатляет и пугает, особенно при ближайшем рассмотрении. Если Сатурн отличают от других планет кольца, то Юпитер славится своим Большим Красным Пятном.
Астрономы заметили, что за 150 лет изучения буря сократилась в размерах до величины Земли, хотя раньше превышала ее в четыре раза. Это наблюдение заставило экспертов просчитать время ее исчезновения.
«Через четверть века мы будем наблюдать уже не за пятном, а кругом. Чуть позже от него останется только память. Явлению удалось просуществовать очень долго, так как оно попало в некую ловушку, образовавшуюся между двумя атмосферами», - рассказал ученый NASA Гленн Орторн.
Ранее ученые назвали GRS порталом в центр Юпитера.
Юпитер по праву можно назвать самым красивым космическим объектом с закрученными грозовыми облаками. Гигант одновременно впечатляет и пугает, особенно при ближайшем рассмотрении. Если Сатурн отличают от других планет кольца, то Юпитер славится своим Большим Красным Пятном.
Астрономы заметили, что за 150 лет изучения буря сократилась в размерах до величины Земли, хотя раньше превышала ее в четыре раза. Это наблюдение заставило экспертов просчитать время ее исчезновения.
«Через четверть века мы будем наблюдать уже не за пятном, а кругом. Чуть позже от него останется только память. Явлению удалось просуществовать очень долго, так как оно попало в некую ловушку, образовавшуюся между двумя атмосферами», - рассказал ученый NASA Гленн Орторн.
Ранее ученые назвали GRS порталом в центр Юпитера.
Автор: Джанабилова Татьяна П