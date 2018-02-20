В Бурятии полиция нашла пропавших 10 дней назад женщину с тремя детьми
В Бурятии завершена поисковая операция местной жительницы, которая пропала вместе со своими тремя детьми 10 дней тому назад. Инцидент был зафиксирован в Улан-Удэ, сообщает издание iReactor.
По имеющимся данным, женщину в последний раз видели 11 февраля в Октябрьском районе города. Вместе с ней были дети 9-ти, 5-ти и 5-ти лет. После выхода из дома, находящегося на Столбовой улице, семья пропала.
Спустя 10 дней полиции удалось найти пропавших после установления дружеских и родственных связей 41-летней женщины.
По имеющимся данным, женщину в последний раз видели 11 февраля в Октябрьском районе города. Вместе с ней были дети 9-ти, 5-ти и 5-ти лет. После выхода из дома, находящегося на Столбовой улице, семья пропала.
Спустя 10 дней полиции удалось найти пропавших после установления дружеских и родственных связей 41-летней женщины.
Автор: Валерия Орлова