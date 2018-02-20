Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018
exclusive / Происшествия

В Бурятии полиция нашла пропавших 10 дней назад женщину с тремя детьми
В Бурятии завершена поисковая операция местной жительницы, которая пропала вместе со своими тремя детьми 10 дней тому назад. Инцидент был зафиксирован в Улан-Удэ, сообщает издание iReactor.

В Бурятии полиция нашла пропавших 10 дней назад женщину с тремя детьми


По имеющимся данным, женщину в последний раз видели 11 февраля в Октябрьском районе города. Вместе с ней были дети 9-ти, 5-ти и 5-ти лет. После выхода из дома, находящегося на Столбовой улице, семья пропала.

Спустя 10 дней полиции удалось найти пропавших после установления дружеских и родственных связей 41-летней женщины.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:02
Читайте также
Составлен портрет типичного российского убийцы
В День сил спецопераций инициативной группой
Ростуризм ожидает увеличения выездного турпотока
Стивен Сигал выступил в роли амбассадора
Видеокамеры зафиксировали призрака в московском
Детей блокадного Ленинграда предложили приравнять
Минфин РФ выбрал 46 банков для выдачи ипотеки под
В Дубае выпустили детское питание на основе
В Egyptair подтвердили перенос возобновления
В Чувашии министр предрек сексуально активным
В Петербурге ограничили теплообеспечение в 77
В ООН почтили память дипломата Виталия Чуркина
Добавление комментария
Последние новости
21.02, 02:30 Пилоты МАЦ прошли переобучения к полетам ночью
21.02, 02:00 На Багамах найдена исчезнувшая цивилизация
21.02, 01:30 Астрономы изучают «близнеца» Млечного Пути NGC 6744
21.02, 01:00 Составлен портрет типичного российского убийцы
21.02, 00:47 В NASA ввели особую систему слежения за опасными
21.02, 00:30 Дарья Жукова породила слухи о романе с греческим
21.02, 00:15 Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет «селфи» на
21.02, 00:00 Лариса Гузеева показала, как одевается за кадром шоу
20.02, 23:49 Купить Samsung Galaxy S9/ S9+ можно будет со скидкой в
20.02, 23:14 В Сети засветился прототип смартфона Sony Xperia XZ2
20.02, 23:00 Ученые выявили 15 определяющих черты лица генов
20.02, 22:44 Планетологи: Через 20 лет на Юпитере исчезнет шторм
20.02, 22:30 Медиум из Испании обещает весной апокалиптические события
20.02, 22:14 Alfa Romeo Sauber представила болид 2018 года с мотором
20.02, 22:00 Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта
20.02, 21:50 В День сил спецопераций инициативной группой «Бездомный
20.02, 21:43 Британский сноубордист сумел установить рекорд по
20.02, 21:43 Знакомые Евгения Осина сообщили об его затворничестве и
20.02, 21:33 Спецверсию версию Edition 30 Jahre получил кабриолет BMW
20.02, 21:30 Ученые: «Прыгающие гены» помогли вампирам привыкнуть к