Ученые выявили 15 определяющих черты лица генов
Учёные выявили 15 генов, влияющих на формирование черт лица человека. Специалисты заявляют, что передача генетического материала от отца и матери к ребёнку на нынешнем этапе развития науки остается практически непредсказуемым.
Исследователи Питсбургского университета в США при поддержке коллег из Бельгии выделили новые гены с использованием 3D-фотоснимков лиц людей и образцов их ДНК. При помощи компьютера фото передней части головы разделялись на несколько фрагментов, при этом в ДНК определяли локусы, связанные с этими элементами. Результатом исследования является обнаружение 15 новых локусов. По мнению специалистов, расположенные в данных местах гены проявляют активность во внутриутробном развитии плода и при формирования его лица. Семь из обнаруженных структур имеют устойчивые связи с выстраиванием формы носа.
Выявленные генетические варианты показали связь с областями генома, отвечающих за то, когда, как и где будет происходить экспрессия элементов ДНК. Учёные рассчитывают, что в перспективе новое открытие позволит повысить качество реконструкции лиц давно умерших людей.
Исследователи Питсбургского университета в США при поддержке коллег из Бельгии выделили новые гены с использованием 3D-фотоснимков лиц людей и образцов их ДНК. При помощи компьютера фото передней части головы разделялись на несколько фрагментов, при этом в ДНК определяли локусы, связанные с этими элементами. Результатом исследования является обнаружение 15 новых локусов. По мнению специалистов, расположенные в данных местах гены проявляют активность во внутриутробном развитии плода и при формирования его лица. Семь из обнаруженных структур имеют устойчивые связи с выстраиванием формы носа.
Выявленные генетические варианты показали связь с областями генома, отвечающих за то, когда, как и где будет происходить экспрессия элементов ДНК. Учёные рассчитывают, что в перспективе новое открытие позволит повысить качество реконструкции лиц давно умерших людей.
Автор: Семен Зайцев