Региональные СМИ «похоронили» техноблогера Валентина Петухова
Журналисты саратовского издания опубликовали новость о попавшем под поезд россиянине. К посту прикрепили снимок техноблогера Валентина Петухова.
На фото обратил внимание сам Wylsacom, как называет себя на YouTube Петухов. «Региональные СМИ окончательно обнаглели, так мне кажется», — заявил блогер.
В новости сообщалось о мужчине, который не услышал сигнал машиниста из-за наушников, в которых он шел. Пешеход 33-х лет, попавший под поезд, решил перейти пути в неположенном для этого месте. Машинист решил воспользоваться экстренным торможением, хотя столкновения избежать не получилось. Мужчина умер сразу же. Скорее всего, журналисты выбрали снимок Петухова, так как на нем уши мужчины закрывает гарнитура.
Отметим, что Wylsacom является одним из наиболее популярных блогеров-обзорщиков техники в России. В этом месяце его канал перешагнул собрал уже 5 миллионов подписчиков. Не так давно блогер раскритиковал хостинг за расистский твит, где администрация призывала подписываться на негров.
На фото обратил внимание сам Wylsacom, как называет себя на YouTube Петухов. «Региональные СМИ окончательно обнаглели, так мне кажется», — заявил блогер.
В новости сообщалось о мужчине, который не услышал сигнал машиниста из-за наушников, в которых он шел. Пешеход 33-х лет, попавший под поезд, решил перейти пути в неположенном для этого месте. Машинист решил воспользоваться экстренным торможением, хотя столкновения избежать не получилось. Мужчина умер сразу же. Скорее всего, журналисты выбрали снимок Петухова, так как на нем уши мужчины закрывает гарнитура.
Отметим, что Wylsacom является одним из наиболее популярных блогеров-обзорщиков техники в России. В этом месяце его канал перешагнул собрал уже 5 миллионов подписчиков. Не так давно блогер раскритиковал хостинг за расистский твит, где администрация призывала подписываться на негров.
Автор: Дрокина Татьяна