В Сети засветился прототип смартфона Sony Xperia XZ2 Compact
В Сети засветилась долгожданная новинка от корпорации Sony - прототип смартфона Xperia XZ2 Compact, а также XZ2 и XZ Pro. Презентация трех новинок состоится 26 февраля на выставке Mobile World Congress (MWC).
Традиционно Sony выпускает новые разработки из линейки Xperia Compact во втором полугодии, но отчетность японской компании указывает на скорый анонс, запланированный на конец следующей недели.
В Барселоне разработчики покажут устройство с изогнутым дном, дактилоскопическим сканером на задней панели, стандартным 3,5 мм разъемом. Xperia XZ Pro и Xperia XZ2 тоже представят на предстоящей конференции. Смартфоны на базе чипсета Snapdragon 845 от Qualcomm получат уменьшенный до 5 дюймов дисплей (18:9). В комплектацию входит память на 4 и 64 Гб, батарея на 3000 мАч, две камеры на 8 и 19 Мп.
Традиционно Sony выпускает новые разработки из линейки Xperia Compact во втором полугодии, но отчетность японской компании указывает на скорый анонс, запланированный на конец следующей недели.
В Барселоне разработчики покажут устройство с изогнутым дном, дактилоскопическим сканером на задней панели, стандартным 3,5 мм разъемом. Xperia XZ Pro и Xperia XZ2 тоже представят на предстоящей конференции. Смартфоны на базе чипсета Snapdragon 845 от Qualcomm получат уменьшенный до 5 дюймов дисплей (18:9). В комплектацию входит память на 4 и 64 Гб, батарея на 3000 мАч, две камеры на 8 и 19 Мп.
Автор: Джанабилова Татьяна П