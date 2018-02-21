Лариса Гузеева показала, как одевается за кадром шоу «Давай поженимся»
Телеведущую Ларису Гузееву часто ругают за слишком оригинальные наряды. Она в ответ повторяет, что ее хабалистый образ и странные костюмы на шоу «Давай поженимся» – всего лишь часть образа. Причем к ней настоящей они якобы не имеют отношения.
Накануне в подтверждение эти слов Гузеева поделилась снимком, где в неформальной обстановке она была запечатлена с подругой Екатериной Одинцовой, бывшей супругой Бориса Немцова. Ведущая показала, как одевается в обычной жизни: на ней был черный брючный костюм, дополненный серебристыми кедами и клетчатым пальто с меховой оторочкой.
Такой наряд пришелся фолловерам Гузеевой по душе (большая часть ее поклонников – женщины средних лет). Они начали интересоваться, каких дизайнеров вещи надеты на ведущей, и где можно приобрести подобное пальто.
Накануне в подтверждение эти слов Гузеева поделилась снимком, где в неформальной обстановке она была запечатлена с подругой Екатериной Одинцовой, бывшей супругой Бориса Немцова. Ведущая показала, как одевается в обычной жизни: на ней был черный брючный костюм, дополненный серебристыми кедами и клетчатым пальто с меховой оторочкой.
Такой наряд пришелся фолловерам Гузеевой по душе (большая часть ее поклонников – женщины средних лет). Они начали интересоваться, каких дизайнеров вещи надеты на ведущей, и где можно приобрести подобное пальто.
Автор: Дрокина Татьяна