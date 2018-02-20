В Сеть просочились новые рендеры Nokia 7 Plus
В конце февраля будет представлена модифицированная версия модели Nokia 7. Недавно первые изображения смартфона Nokia 7 Plus просочились в Сеть.
Nokia 7 продается исключительно на китайском рынке. По словам экспертов, чтобы заинтересовать покупателей других стран гаджету недостаточно безрамочного экрана и двойной камеры. Руководство компании HMD Global решило учесть все замечания и выпустить улучшенную версию девайса - Nokia 7 Plus.
Новинка обзаведется 6-дюймовым безрамочным экраном со стандартным соотношением сторон 18:9. Модель осуществляет работу на основе 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 660. Производитель наделил Nokia 7 Plus графическим ускорителем Adreno 512 и слотом для microSD. Размер ОЗУ составил 4 (6 Гб), а ПЗУ – 64 Гб. Основная камера осталась сдвоенной (12+3 Мп), фронтальная получила матрицу, равную 16 Мп.
Рендерные снимки свидетельствуют о том, что мобильное устройство действительно обзавелось полноразмерным экраном, занимающим все пространство на лицевой части. В продаже новинка появится 2 марта, телефон будет реализоваться и в РФ, рекомендованная цена будет известна после проведения презентации.
Nokia 7 продается исключительно на китайском рынке. По словам экспертов, чтобы заинтересовать покупателей других стран гаджету недостаточно безрамочного экрана и двойной камеры. Руководство компании HMD Global решило учесть все замечания и выпустить улучшенную версию девайса - Nokia 7 Plus.
Новинка обзаведется 6-дюймовым безрамочным экраном со стандартным соотношением сторон 18:9. Модель осуществляет работу на основе 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 660. Производитель наделил Nokia 7 Plus графическим ускорителем Adreno 512 и слотом для microSD. Размер ОЗУ составил 4 (6 Гб), а ПЗУ – 64 Гб. Основная камера осталась сдвоенной (12+3 Мп), фронтальная получила матрицу, равную 16 Мп.
Рендерные снимки свидетельствуют о том, что мобильное устройство действительно обзавелось полноразмерным экраном, занимающим все пространство на лицевой части. В продаже новинка появится 2 марта, телефон будет реализоваться и в РФ, рекомендованная цена будет известна после проведения презентации.
Автор: Валерия Орлова