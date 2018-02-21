Дарья Жукова породила слухи о романе с греческим миллиардером
Дарья Жукова породила слухи о романе с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Пару стали активно обсуждать после совместного путешествия на горнолыжный курорт Санкт-Мориц.
Первая волна слухов о новом женихе галеристки, который без ума от русской бизнес-вумен, появилась в конце 2017 года . Позже молодые люди вместе посетили музей «Метрополитен» в Нью-Йорке. Жукова опровергает любые слухи и старается избегать вопросов о разводе с бизнесменом из списка Forbes Романом Абрамовичем.
Новая встреча с Ниархосом и Жуковой развеяла все сомнения фанатов. Пара пыталась не привлекать внимание, выбрав для полета на частном самолете, неприметные наряды. В любом случае, долго скрывать роман у известных личностей не получится.
Первая волна слухов о новом женихе галеристки, который без ума от русской бизнес-вумен, появилась в конце 2017 года . Позже молодые люди вместе посетили музей «Метрополитен» в Нью-Йорке. Жукова опровергает любые слухи и старается избегать вопросов о разводе с бизнесменом из списка Forbes Романом Абрамовичем.
Новая встреча с Ниархосом и Жуковой развеяла все сомнения фанатов. Пара пыталась не привлекать внимание, выбрав для полета на частном самолете, неприметные наряды. В любом случае, долго скрывать роман у известных личностей не получится.
Автор: Джанабилова Татьяна П