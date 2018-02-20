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В Чувашии министр предрек сексуально активным россиянкам бесплодие
Владимир Викторов, занимающий пост министра здравоохранения Чувашии, предрекает бесплодие тем женщинам, у которых до рождения ребёнка было семь и более мужчин. По мнению чиновника, тема достаточна интересна, общественности необходимо задуматься.

В Чувашии министр предрек сексуально активным россиянкам бесплодие

Свою точку зрения министр озвучил в ходе подведения итогов развития Новочебоксарска. Вначале были высказаны замечания в отношении того, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью. Вслед за этим глава регионального ведомства заявил, что проблемы при зачатии плода могут быть спровоцированы количеством партнёров, которые были у молодой женщины. Данный аспект может иметь негативные последствия в будущих периодах и сказаться на репродуктивности.

«Это для информации этот факт», — подчеркнул Викторов. Заявление министра вызвало определённую реакцию зала. Среди присутствовавших на заседании 200 человек находились глава республики Михаил Игнатьев и руководитель чебоксарской городской администрации Ольга Чепрасова.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 17:15
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