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Москва попала в десятку лучших городов 21-го века
Столица России попала в лидирующую десятку городов 21-го века. Москва одержала первенство в категории городов Восточной Европы и получила 6 место всего перечня.

Москва попала в десятку лучших городов 21-го века


Как свидетельствуют данные информационного сайта мэра, а также Правительства столицы, по итогам анализа, выполненного Foreign Direct Investment Intelligence (FDI), общее количество рассмотренных городов составило 301. Возглавил список Лондон, а уже за ним оказались Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. В число лучших отнесли Франкфурт, Цюрих, Кембридж и Хельсинки.

Примечательно, что после Москвы в списке разместились польская, румынская, чешская, словацкая и венгерская столицы. В список европейских стран, как самых предрасположенных для создания и развития дел, Москва получила 5 место.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 05:00
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