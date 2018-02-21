Москва попала в десятку лучших городов 21-го века
Столица России попала в лидирующую десятку городов 21-го века. Москва одержала первенство в категории городов Восточной Европы и получила 6 место всего перечня.
Как свидетельствуют данные информационного сайта мэра, а также Правительства столицы, по итогам анализа, выполненного Foreign Direct Investment Intelligence (FDI), общее количество рассмотренных городов составило 301. Возглавил список Лондон, а уже за ним оказались Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. В число лучших отнесли Франкфурт, Цюрих, Кембридж и Хельсинки.
Примечательно, что после Москвы в списке разместились польская, румынская, чешская, словацкая и венгерская столицы. В список европейских стран, как самых предрасположенных для создания и развития дел, Москва получила 5 место.
Как свидетельствуют данные информационного сайта мэра, а также Правительства столицы, по итогам анализа, выполненного Foreign Direct Investment Intelligence (FDI), общее количество рассмотренных городов составило 301. Возглавил список Лондон, а уже за ним оказались Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. В число лучших отнесли Франкфурт, Цюрих, Кембридж и Хельсинки.
Примечательно, что после Москвы в списке разместились польская, румынская, чешская, словацкая и венгерская столицы. В список европейских стран, как самых предрасположенных для создания и развития дел, Москва получила 5 место.
Автор: Богданова Ярослава