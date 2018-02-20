После свадьбы Сати Казанова задумалась о наследниках

Многие думали, что этот роман – просто новый пиар. Потом, когда стало ясно, что свадьба настоящая (было даже несколько торжеств – в российской столице, в Италии и на Кавказе), поклонники заговорили о беременности Казановой. Якобы поспешность в оформлении брака была связана с пополнением в семье. «Я выходилла замуж по любви, да по залету!» – написала певица.Так или иначе, о ребенке супруги мечтают. Тем более, и в Италии, и на Кавказе принято рожать много детей. Однако прежде, чем отважиться на такой серьезный шаг, как материнство, Казанова решила узнать, что значит быть мамой.В начале текущего года знаменитость выпустила песню «Мама», где спела о любви к своей матери. Сейчас исполнительница готовится к съемкам видеоклипа, в преддверии которого звезда запустила в интернете флешмоб. Она попросила подписчиков снять видеообращения к мамам. Смысл: признаться в чем-то, в чем не получалось раньше. Казанова уверена, что это поможет наладить взаимопонимание между матерями и детьми. Заодно это позволит ей сделать некоторые выводы для себя.«Бог создал мам, чтобы стать ближе ко всем», – считает певица. – Их любовь похожа на любовь Бога к людям. Мать любит всегда, принимая и оберегая. Она дает детям многое – кровь, родовую силу и память. Свой образ, любовь, ценности, пример, отношения к себе и другим. Справиться с этим по силу не любой женщине. Родить не так трудно. Стать же матерью – это сложный путь!». Поклонники певицы уверены, что она станет хорошей мамой, и желают родить ребенка уже в 2018 году.