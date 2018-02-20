После свадьбы Сати Казанова задумалась о наследниках
В конце 2017 года исполнительница Сати Казанова вышла замуж. Отношения с фотографом из Италии Стефано Тиоццо звезда до последнего держала в секрете.
Многие думали, что этот роман – просто новый пиар. Потом, когда стало ясно, что свадьба настоящая (было даже несколько торжеств – в российской столице, в Италии и на Кавказе), поклонники заговорили о беременности Казановой. Якобы поспешность в оформлении брака была связана с пополнением в семье. «Я выходилла замуж по любви, да по залету!» – написала певица.
Так или иначе, о ребенке супруги мечтают. Тем более, и в Италии, и на Кавказе принято рожать много детей. Однако прежде, чем отважиться на такой серьезный шаг, как материнство, Казанова решила узнать, что значит быть мамой.
В начале текущего года знаменитость выпустила песню «Мама», где спела о любви к своей матери. Сейчас исполнительница готовится к съемкам видеоклипа, в преддверии которого звезда запустила в интернете флешмоб. Она попросила подписчиков снять видеообращения к мамам. Смысл: признаться в чем-то, в чем не получалось раньше. Казанова уверена, что это поможет наладить взаимопонимание между матерями и детьми. Заодно это позволит ей сделать некоторые выводы для себя.
«Бог создал мам, чтобы стать ближе ко всем», – считает певица. – Их любовь похожа на любовь Бога к людям. Мать любит всегда, принимая и оберегая. Она дает детям многое – кровь, родовую силу и память. Свой образ, любовь, ценности, пример, отношения к себе и другим. Справиться с этим по силу не любой женщине. Родить не так трудно. Стать же матерью – это сложный путь!». Поклонники певицы уверены, что она станет хорошей мамой, и желают родить ребенка уже в 2018 году.
Многие думали, что этот роман – просто новый пиар. Потом, когда стало ясно, что свадьба настоящая (было даже несколько торжеств – в российской столице, в Италии и на Кавказе), поклонники заговорили о беременности Казановой. Якобы поспешность в оформлении брака была связана с пополнением в семье. «Я выходилла замуж по любви, да по залету!» – написала певица.
Так или иначе, о ребенке супруги мечтают. Тем более, и в Италии, и на Кавказе принято рожать много детей. Однако прежде, чем отважиться на такой серьезный шаг, как материнство, Казанова решила узнать, что значит быть мамой.
В начале текущего года знаменитость выпустила песню «Мама», где спела о любви к своей матери. Сейчас исполнительница готовится к съемкам видеоклипа, в преддверии которого звезда запустила в интернете флешмоб. Она попросила подписчиков снять видеообращения к мамам. Смысл: признаться в чем-то, в чем не получалось раньше. Казанова уверена, что это поможет наладить взаимопонимание между матерями и детьми. Заодно это позволит ей сделать некоторые выводы для себя.
«Бог создал мам, чтобы стать ближе ко всем», – считает певица. – Их любовь похожа на любовь Бога к людям. Мать любит всегда, принимая и оберегая. Она дает детям многое – кровь, родовую силу и память. Свой образ, любовь, ценности, пример, отношения к себе и другим. Справиться с этим по силу не любой женщине. Родить не так трудно. Стать же матерью – это сложный путь!». Поклонники певицы уверены, что она станет хорошей мамой, и желают родить ребенка уже в 2018 году.
Автор: Дрокина Татьяна