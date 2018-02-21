В NASA ввели особую систему слежения за опасными астероидами
Особую систему слежения за опасными астероидами ввели в NASA. Так, стартовала реализация специального проекта NEO, разработанного с целью отслеживания всех направляющихся в сторону Земли космических объектов.
По словам экспертов, реализаторы вышеуказанного проекта призваны выявлять опасные объекты, а совместно с Координационным бюро планетарной обороны – осуществлять действия по предотвращению столкновения Земли с астероидами.
В настоящий момент специалистами осуществляется наблюдение за 17 500 объектами благодаря усовершенствованным телескопам, значительно повышающим эффективность процесса.
По словам экспертов, реализаторы вышеуказанного проекта призваны выявлять опасные объекты, а совместно с Координационным бюро планетарной обороны – осуществлять действия по предотвращению столкновения Земли с астероидами.
В настоящий момент специалистами осуществляется наблюдение за 17 500 объектами благодаря усовершенствованным телескопам, значительно повышающим эффективность процесса.
Автор: Сёмина Виктория