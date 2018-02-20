В Нижегородской области брат убил брата из-за запрета смотреть телевизор
В Нижегородской области брат ножом убил брата из-за запрета смотреть телевизор. Сведения об инциденте, произошедшем в Вознесенском районе, предоставила пресс-служба СУ СКР.
Сообщается, братья с отчимом распивали спиртные напитки у себя дома. Между мужчинами, не поделившими телевизор, разгорелся конфликт. Один гражданин схватил нож и ударил оппонентов в область грудной клетки. Отчиму удалось выжить.
Следователи завели уголовное дело по двум статьям – «Покушение на убийство» и «Убийство». Задержан 40-летний подозреваемый, на допросе осознавший вину. Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным, приговорив к 1,5 годам. Заключенный не доволен суровым наказанием.
Ранее брат убил брата в Подмосковье.
Сообщается, братья с отчимом распивали спиртные напитки у себя дома. Между мужчинами, не поделившими телевизор, разгорелся конфликт. Один гражданин схватил нож и ударил оппонентов в область грудной клетки. Отчиму удалось выжить.
Следователи завели уголовное дело по двум статьям – «Покушение на убийство» и «Убийство». Задержан 40-летний подозреваемый, на допросе осознавший вину. Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным, приговорив к 1,5 годам. Заключенный не доволен суровым наказанием.
Ранее брат убил брата в Подмосковье.
Автор: Джанабилова Татьяна П