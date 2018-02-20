«Фольксваген Групп Русс» отзывает в России 4860 Audi
Объединение «Фольксваген Групп Русс» начало отзыв в России 4860 автомобилей Audi. В их числе значатся модели A4, A5 и Q5, проданные в период 2011-2016 годов.
Об этом сообщает Федеральное агентство по метрологии и техническому регулированию. «Причиной отзыва стал потенциальный отказ дополнительного элемента нагревания в климатической установке. В некоторых случаях это способно привести к оплавлениям и даже возгораниям», – сказано в сообщении.
Планируется, что на указанных машинах заменят этот нагревательный элемент. Все работы будут проводиться для автовладельцев бесплатно.
Об этом сообщает Федеральное агентство по метрологии и техническому регулированию. «Причиной отзыва стал потенциальный отказ дополнительного элемента нагревания в климатической установке. В некоторых случаях это способно привести к оплавлениям и даже возгораниям», – сказано в сообщении.
Планируется, что на указанных машинах заменят этот нагревательный элемент. Все работы будут проводиться для автовладельцев бесплатно.
Автор: Дрокина Татьяна