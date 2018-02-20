Ученый рассказал, когда люди станут бессмертными
Ученый в области футурологии Айан Пирсон озвучил три способа, чтобы стать бессмертными. По словам специалистов, для этого людям нужно подождать несколько десятилетий. Материалы опубликованы в зарубежном издании The Sun.
Согласно оценкам специалистов, этого удастся достичь к 2050 году. Однако такие возможности изначально будут доступны богатым и знаменитым.
Что касается способов достижения бессмертия, то первым является замена частей тела. Эта задача относится к генной инженерии. Во всем мире многие ученые осуществляют работу над созданием органов человека, используя трёхмерные принтеры с живыми клетками. Впоследствии они могут сделать излишними их доноров.
Вторым способом является продолжение жизни в телах Android. По словам Пирсона, через 50 лет человечество смогло бы нанять его в любой точке мира. Эта опция станет эквивалентна аренде автомобиля. В робот необходимо загрузить свое сознание.
Третий способ – жизнь в виртуальном мире. «Если вы все время проводите в Сети, может наступить фантастическая жизнь. Все проходит виртуально, поэтому человек получит все, что хочет», - заявил ученый.
Согласно оценкам специалистов, этого удастся достичь к 2050 году. Однако такие возможности изначально будут доступны богатым и знаменитым.
Что касается способов достижения бессмертия, то первым является замена частей тела. Эта задача относится к генной инженерии. Во всем мире многие ученые осуществляют работу над созданием органов человека, используя трёхмерные принтеры с живыми клетками. Впоследствии они могут сделать излишними их доноров.
Вторым способом является продолжение жизни в телах Android. По словам Пирсона, через 50 лет человечество смогло бы нанять его в любой точке мира. Эта опция станет эквивалентна аренде автомобиля. В робот необходимо загрузить свое сознание.
Третий способ – жизнь в виртуальном мире. «Если вы все время проводите в Сети, может наступить фантастическая жизнь. Все проходит виртуально, поэтому человек получит все, что хочет», - заявил ученый.
Автор: Валерия Орлова