Ученые: Falcon Heavy поможет при добыче ресурсов на далеких объектах
Falcon Heavy поможет при добыче ресурсов на далеких объектах, заявили ученые. Так, ракета-носитель, разработанная SpaceX Илона Маска, сможет осуществлять доставку на другие планеты специальных приборов.
Потенциальное задействование Falcon Heavy, считают эксперты, позволит проводить более детальное исследование поверхности планеты Марс, а, благодаря более мощным приборам, исследователи смогут получать важную информацию относительно редких пород и полезных ископаемых, подходящих для транспортировки на Землю.
Единственная проблема при использовании Falcon Heavy, отмечают специалисты, может заключаться в необходимости дозаправки топливным ресурсом для доставки необходимых ископаемых с Марса. С этой целью на ракете потребуется установка дополнительных резервуаров, что ощутимо увеличит ее вес. По мнению ученых, успешная реализация подобных проектов станет возможной не ранее 2020 года.
Потенциальное задействование Falcon Heavy, считают эксперты, позволит проводить более детальное исследование поверхности планеты Марс, а, благодаря более мощным приборам, исследователи смогут получать важную информацию относительно редких пород и полезных ископаемых, подходящих для транспортировки на Землю.
Единственная проблема при использовании Falcon Heavy, отмечают специалисты, может заключаться в необходимости дозаправки топливным ресурсом для доставки необходимых ископаемых с Марса. С этой целью на ракете потребуется установка дополнительных резервуаров, что ощутимо увеличит ее вес. По мнению ученых, успешная реализация подобных проектов станет возможной не ранее 2020 года.
Автор: Сёмина Виктория