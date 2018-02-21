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Составлен портрет типичного российского убийцы
Эксперты составили портрет типичного российского убийцы. Сообщается, что большая часть осужденных решилась совершить преступления, находясь под воздействием спиртных напитков. Об этом рассказал Вячеслав Лебедев, глава Верховного суда во время совещания служителей Фемиды.

Составлен портрет типичного российского убийцы


В прошлом году за совершение убийства в РФ осудили 8,3 тысячи человек. Порядка 70% - трудоспособные граждане, не имеющие постоянного дохода. Из осужденных 30% ранее уже сидели в тюрьме.

Как сообщил Лебедев, среди несовершеннолетних общее число преступлений сократилось в 4 раза до 20 тысяч. Эти инциденты в основном связаны с социальными причинами. В частности, 40% осужденных выросли в неполной семье, 11% - вне семьи, 30% - не работали и не учились.

Реальное лишение свободы в прошлом году получили 3,6 тысячи лиц, не достигших 18-летнего возраста. Свыше 2 тысяч подростков оказались в специальных воспитательных учреждениях

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:00
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