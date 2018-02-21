Астрономы изучают «близнеца» Млечного Пути NGC 6744
Международная группа астрономов, работающих в Университете Западного Сиднея, изучает галактику NGC 6744, считающуюся «близнецом» Млечного Пути. В ходе этого исследования ученые идентифицируют рентгеновские источники и анализируют скорость формирования звезд.
Впервые NGC 6744, расположенную в 30 млн световых лет от Паво, заметили в 1823 году. Это спиральное образование, напоминающее Млечный Путь. Эксперты решили изучить область пространства-времени в ходе анализа остатков облака H II, которое состояло из плазмы и светящегося газа.
Тринадцать лет назад ученые наблюдали за объектом, пытаясь обнаружить другие тела. Они проанализировали около ста семнадцати рентгеновских и двести восьмидесяти радиоисточников.
Астрономы разделили сигналы NGC 6744 на категории. Также они зарегистрировали наличие фоновых объектов. Скорость формирования звезд в области очень высокая.
Впервые NGC 6744, расположенную в 30 млн световых лет от Паво, заметили в 1823 году. Это спиральное образование, напоминающее Млечный Путь. Эксперты решили изучить область пространства-времени в ходе анализа остатков облака H II, которое состояло из плазмы и светящегося газа.
Тринадцать лет назад ученые наблюдали за объектом, пытаясь обнаружить другие тела. Они проанализировали около ста семнадцати рентгеновских и двести восьмидесяти радиоисточников.
Астрономы разделили сигналы NGC 6744 на категории. Также они зарегистрировали наличие фоновых объектов. Скорость формирования звезд в области очень высокая.
Автор: Дрокина Татьяна