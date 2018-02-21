Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет «селфи» на Марсе
Ровер Opportunity, исследующий поверхность Марса, сделал первое за 14 лет «селфи». Сведения появились в микроблоге Twitter.
Марсоход работает на Красной планете уже 5000 дней, хотя ученые предрекали исход проекта в 55 раз раньше. В «руке» Opportunity имеется специальная камера MI, которая и сделала первые снимок, применяя методику совершенной 5,5 лет назад посадки.
MI обладает низким разрешением, поэтому раньше исследователи даже не пытались сделать «селфи», но нарушили традицию к «юбилею» ровера. Общий снимок собран из 17 кадров, сделанных под разными углами.
Ранее на Марсе нашли след от ботинка.
Марсоход работает на Красной планете уже 5000 дней, хотя ученые предрекали исход проекта в 55 раз раньше. В «руке» Opportunity имеется специальная камера MI, которая и сделала первые снимок, применяя методику совершенной 5,5 лет назад посадки.
MI обладает низким разрешением, поэтому раньше исследователи даже не пытались сделать «селфи», но нарушили традицию к «юбилею» ровера. Общий снимок собран из 17 кадров, сделанных под разными углами.
Ранее на Марсе нашли след от ботинка.
Автор: Джанабилова Татьяна П