В России начинают производить антибиотики
В РФ впервые за 25 лет открывается производство собственных антибиотиков, речь идет о возрождении полного цикла. Препараты будут состоять из отечественных компонентов, а через два года саранский завод станет выпускать 20 видов новых препаратов.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, побывала на заводе «Биохимик», предприятие начало производить антибиотик «Ванкомицин», он является первым в линейке современных препаратов. После официального пуска предприятие освоит производство еще трёх антибиотиков: «Оритованцин», «Телаванцин» и «Рамопланин». Речь идет о возрождении производство на саранском заводе в Мордовии. Скворцовой вручили первый опытный образец препарата «Ванкомицин». Ранее, в 2017 году, министр уже побывала на предприятии, тогда было подписано соглашение относительно создания фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики».
Глава совета директоров УК «Проммед» Петр Белый в ходе открытия завода сообщил, что за основу взяли уже имеющиеся на предприятии работоспособные ферментеры. Новое оборудование, установленное в цехах, позволяет выпускать продукцию, которая соответствует требованиям Госфармакопеи России, ЕР, USP и ВР.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, побывала на заводе «Биохимик», предприятие начало производить антибиотик «Ванкомицин», он является первым в линейке современных препаратов. После официального пуска предприятие освоит производство еще трёх антибиотиков: «Оритованцин», «Телаванцин» и «Рамопланин». Речь идет о возрождении производство на саранском заводе в Мордовии. Скворцовой вручили первый опытный образец препарата «Ванкомицин». Ранее, в 2017 году, министр уже побывала на предприятии, тогда было подписано соглашение относительно создания фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики».
Глава совета директоров УК «Проммед» Петр Белый в ходе открытия завода сообщил, что за основу взяли уже имеющиеся на предприятии работоспособные ферментеры. Новое оборудование, установленное в цехах, позволяет выпускать продукцию, которая соответствует требованиям Госфармакопеи России, ЕР, USP и ВР.
Автор: Семен Зайцев