В Челябинске подмененная в роддоме женщина требует 10 млн рублей от врачей
В Челябинске подмененная в роддоме женщина требует 10 млн рублей от врачей в качестве моральной и психологической компенсации. Об исковом заявлении рассказал консультант Центрального суда.
«30 лет назад истица попала к чужим родителям, но, узнав о подмене испытала стресс. Психологическая травма может быть компенсирована только через суд, поэтому женщина затеяла тяжбу с врачами», - рассказал консультант.
Вторая девочка попала в неблагополучную семью и росла в ужасных условиях. Иски поданы в отношении Минздрава РФ, Минфина и перинатального центра.
«30 лет назад истица попала к чужим родителям, но, узнав о подмене испытала стресс. Психологическая травма может быть компенсирована только через суд, поэтому женщина затеяла тяжбу с врачами», - рассказал консультант.
Вторая девочка попала в неблагополучную семью и росла в ужасных условиях. Иски поданы в отношении Минздрава РФ, Минфина и перинатального центра.
Автор: Джанабилова Татьяна П