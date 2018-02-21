На Багамах найдена исчезнувшая цивилизация
Ученые из Копенгагенского университета (Дания), заявили, что народ таино, представляющий собой коренное население Карибских островов, до сих пор не вымер. Исследование проводилось на Багамах. Его материалы обнародованы в издании Science Alert.
Народ таино был открыт в 1492 году путешественником Христофором Колумбом. Ранее считалось, что соответствующие племена вымерли в в XVII веке, когда осуществлялась испанская экспансия. Тогда многие аборигены страдали от завезенных недугов, а также принудительной эксплуатации на плантациях.
В Пещере проповедника, которая находится на острове Элеутера (Багамы), ученые обнаружили древнее захоронение лукаян. Они представляли собой коренных американцев, являющихся определенным ответвлением таино. Специалисты проанализировали хорошо сохранившуюся ДНК, взятую из зуба женщины. Предполагается, что она жила примерно в VIII — X веках. Ученые выяснили, что с генетической точки зрения лукаяны были тесно связаны с нынешними представителями араваков – индейских народов, до сих пор проживающих на территории Южной Америки.
Близкими к лукаянам оказались и пуэрториканцы. Этот факт показывает, что, несмотря на огромное воздействие, оказанное европейцами на коренную американскую культуру, некоторым группам таино все же удалось выжить и впоследствии смешаться с колонизаторами.
Народ таино был открыт в 1492 году путешественником Христофором Колумбом. Ранее считалось, что соответствующие племена вымерли в в XVII веке, когда осуществлялась испанская экспансия. Тогда многие аборигены страдали от завезенных недугов, а также принудительной эксплуатации на плантациях.
В Пещере проповедника, которая находится на острове Элеутера (Багамы), ученые обнаружили древнее захоронение лукаян. Они представляли собой коренных американцев, являющихся определенным ответвлением таино. Специалисты проанализировали хорошо сохранившуюся ДНК, взятую из зуба женщины. Предполагается, что она жила примерно в VIII — X веках. Ученые выяснили, что с генетической точки зрения лукаяны были тесно связаны с нынешними представителями араваков – индейских народов, до сих пор проживающих на территории Южной Америки.
Близкими к лукаянам оказались и пуэрториканцы. Этот факт показывает, что, несмотря на огромное воздействие, оказанное европейцами на коренную американскую культуру, некоторым группам таино все же удалось выжить и впоследствии смешаться с колонизаторами.
Автор: Валерия Орлова