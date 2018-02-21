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exclusive / Россия

Пилоты МАЦ прошли переобучения к полетам ночью
Авиационный центр города Москва (МАЦ) провел переобучение пилотов вертолетов к полетам в ночное время суток. Этими данными поделился заместитель мэра Петр Бирюков после итогового собрания по функционированию Московской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС).

Пилоты МАЦ прошли переобучения к полетам ночью


Также по совершению мероприятий гражданской обороны за 2017 год и созданию планов на нынешний год. Бирюков утверждает, что в минувшем году площадки для вертолетов были оснащены вспомогательной осветительной системой. Пилоты МАЦ освоили технику полета ночью. Поэтому такие достижения для столицы всемирной значимости оспорить нельзя.

Помимо вышеупомянутых данных, сооружены 24 площадки для вертолетов, сформированы новые точки для закачки воды из водохранилищ для вертолетов, совершено замещение больше 600 пожарных гидрантов на новые. Также были куплены 5 лодок на воздушной подушке и катер патрулирования. Бирюков отметил, что за 2017 год в Москве провели 4 тысячи учебных мероприятий.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 02:30
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