Tinder: Дмитрий стал самым привлекательным мужским именем в России
Дмитрий стал самым привлекательным мужским именем в России по данным приложения знакомств Tinder. В первую тройку вошел Тимофей и Богдан.
По данным сервиса, после тройки лидеров чаще других свайпали Юрия, Константина, Антона, Павла, Андрея, Ярослава и Максима. Год назад эксперты демонстрировали похожий рейтинг, но по другим странам. Во Франции самыми популярными именами стали Максим, Николас, Томаса, в Британии: Томас, Джей, Гарри, в США – Мэттью, Райана, Лукас.
Свайп не всегда зависит от имени, например, улыбка на снимке поднимает пользовательский интерес на 14%, прямой взгляд в камеру – на 20%, а информация в профиле забирает основную долю внимания.
Ранее эксперты Tinder создали профиль самого завидного холостяка.
По данным сервиса, после тройки лидеров чаще других свайпали Юрия, Константина, Антона, Павла, Андрея, Ярослава и Максима. Год назад эксперты демонстрировали похожий рейтинг, но по другим странам. Во Франции самыми популярными именами стали Максим, Николас, Томаса, в Британии: Томас, Джей, Гарри, в США – Мэттью, Райана, Лукас.
Свайп не всегда зависит от имени, например, улыбка на снимке поднимает пользовательский интерес на 14%, прямой взгляд в камеру – на 20%, а информация в профиле забирает основную долю внимания.
Ранее эксперты Tinder создали профиль самого завидного холостяка.
Автор: Джанабилова Татьяна П