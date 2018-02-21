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Российских олимпийцев наградят кроссоверами BMW
Спортсменов из РФ, принимающих участие в зимних ОИ-2018 в Пхенчхане, наградят кроссоверами концерна BMW моделей X4, X5 и X6. Инициатива принадлежит Фонду поддержки олимпийцев России.

Российских олимпийцев наградят кроссоверами BMW

Организация приобрела автомобили западногерманского концерна BMW с нанесенной на их кузова символикой фонда. Всего для спортсменов приготовили 140 автомобилей. Те олимпийцы, которых удостоят медалей на Олимпийских играх в Южной Корее, получат их 28 февраля. Согласно поданной ранее заявки, делегация из России на ОИ представлена 169 атлетами. Машины престижного немецкого бренда являются традиционным подарком для лиц, отличившихся на Олимпиадах.

Чемпионов летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро премировали BMW X6, серебряных призеров наградили X4, бронзовые медалисты получили X3. Группе победителей в Играх в Сочи-2014 году вручили ключи от внедорожников Mercedes моделей GLK, ML и GL.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 04:30
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