Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, начавшиеся 20 февраля по всему миру, не исключая Россию. Сведения появились на портале Downdetector, следящим за функциональностью ТОПовых интернет-ресурсов.
Первые сообщения о сбое в мессенджере стали поступать около 16:00 мск. Наихудшая ситуация с отправкой и получением данных наблюдается в Ростове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве. В странах Европы, Австрии, Британии, Италии существуют аналогичные проблемы.
На данный момент 44% пользователей не могут отправить сообщения и 55% сталкиваются со сбоем при подключении к мессенджеру. Разработчики не прокомментировали ситуацию.
Ранее в Telegram нашли уязвимость.
Первые сообщения о сбое в мессенджере стали поступать около 16:00 мск. Наихудшая ситуация с отправкой и получением данных наблюдается в Ростове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве. В странах Европы, Австрии, Британии, Италии существуют аналогичные проблемы.
На данный момент 44% пользователей не могут отправить сообщения и 55% сталкиваются со сбоем при подключении к мессенджеру. Разработчики не прокомментировали ситуацию.
Ранее в Telegram нашли уязвимость.
Автор: Джанабилова Татьяна П