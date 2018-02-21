В России создали новое поколение подводных гранатометных выстрелов
В России специалисты разработали новое поколение зарядов для гранатометов, которые предназначено для поражения, прежде всего. подводных диверсантов. Такая информация прозвучала на научно-технической конференции НПО «Базальт», участники которой обсуждали развитие средств для ведения ближнего боя.
В прошлом году завершились испытания нового противодевирсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Оружие показало успешные результаты, в частности, в сфере поражения подводных диверсантов. По словам разработчиков, новинка превосходит имеющиеся аналоги. Информация о тактико-технических данных на сегодняшний день отсутствует.
Еще пять лет назад на выставке «Интерполитех» презентовали уникальное оружие – автомат АДС. Он способно стрелять как на суше, так и под водой. В последнем случае огонь ведется с помощью патронов калибра 5,45х39 мм.
В прошлом году завершились испытания нового противодевирсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Оружие показало успешные результаты, в частности, в сфере поражения подводных диверсантов. По словам разработчиков, новинка превосходит имеющиеся аналоги. Информация о тактико-технических данных на сегодняшний день отсутствует.
Еще пять лет назад на выставке «Интерполитех» презентовали уникальное оружие – автомат АДС. Он способно стрелять как на суше, так и под водой. В последнем случае огонь ведется с помощью патронов калибра 5,45х39 мм.
Автор: Валерия Орлова