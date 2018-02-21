Медики предупредили об опасности привлечения дошкольников к гаджетам
Медики предупредили об опасности привлечения детей к гаджетам в дошкольном возрасте. Это может спровоцировать психологическую зависимость у ребенка в будущем, утверждает детский психиатр из России Анна Портнова.
«Детскую привычку пользоваться гаджетами по своей разрушительной для психики ребенка силе можно приравнять к наркотикам. Родителям нужно объяснять, что для ребенка-дошкольника важно играть именно с реальными игрушками, а не виртуальными», - отмечает эксперт.
Также они акцентировали внимание на необходимости проведения в детских садах профилактической работы по борьбе с «гаджетозависимостью».
«Детскую привычку пользоваться гаджетами по своей разрушительной для психики ребенка силе можно приравнять к наркотикам. Родителям нужно объяснять, что для ребенка-дошкольника важно играть именно с реальными игрушками, а не виртуальными», - отмечает эксперт.
Также они акцентировали внимание на необходимости проведения в детских садах профилактической работы по борьбе с «гаджетозависимостью».
Автор: Сёмина Виктория